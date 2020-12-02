Открыт Восточный вход в национальный парк «Красноярские Столбы»

Благоустройство территории завершено Фото: правительство края

Восточный вход в заповедник «Красноярские Столбы» (в районе улицы Базайской) открыт для посещений. Благоустройство территории завершено. Туристы могут согреться, выпить чай и перекусить, оставить вещи в камерах хранения визит-центра, который построили возле входа. Он будет работать ежедневно с 9.00 до 19.00 часов. В пешей доступности расположена парковка, рассчитанная на 114 автомобилей, на которой смогут останавливаться и экскурсионные автобусы. Здесь же контейнеры для сбора мусора, теплый туалет с комнатой матери и ребенка и помещениями для переодевания.

Губернатор побывал в национальном парке после открытия Восточного входа Фото: правительство края

- Особенность визит-центра в том, что в его оформлении современный подход сочетается с базовыми ценностями «Столбов», - сказал губернатор Александр Усс во время инспекции по обновленной территории национального парка. - Здание является продолжением окружающей природы и гранитных скал. Здесь есть современные архитектурные решения, выполненные с тщательностью и любовью - начиная от камина и заканчивая пеленальным столиком. Видно, что люди вкладывали в этот объект душу и подошли к нему с большой ответственностью.

Добавим, что открытый ранее въезд автомобилей на прогулочную территорию теперь закрыт.

А еще возле Восточного входа возвели информационно-экспозиционный научно-познавательный центр «Столбы». Появилась спортивно-досуговая площадка «Перевал», где появились объекты для занятий спортом и йогой, а также лавочки и качели.

Для туристов обустроили визит-центр, парковку и спортивную площадку Фото: правительство края

Благоустроили и любимый многими родник Моховой: у него есть два бювета для набора воды в большие и малые емкости.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на реализацию проекта благоустройства Восточного входа из краевого бюджета выделили 47 миллионов рублей.

Что еще планируется сделать? По словам губернатора, на Торгашинским хребте появится смотровая площадка, подобную сейчас обустраивают на Николаевской сопке. Приведут в надлежащий вид дорогу, расширят парковку и объединят Восточный вход с Торгашинским хребтом.

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В Красноярске на полтора месяца закрыли восточный вход на «Столбы»

Восточный вход в национальный парк «Столбы» закрывается на полтора месяца – с 15 августа и до 30 сентября. Это время необходимо для благоустройства территории входа, реконструкции визит-центра и в целом для обеспечения безопасности туристов. Сейчас там работает техника – делает автомобильную парковку на 130 мест. Будет проложена подземная линия электропередач и система водоотведения, отремонтирована подстанция (подробнее).