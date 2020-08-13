В Красноярске на полтора месяца закрыли восточный вход на «Столбы». Фото: пресс-служба национального парка

Восточный вход в национальный парк «Столбы» закрывается на полтора месяца – с 15 августа и до 30 сентября. Это время необходимо для благоустройства территории входа, реконструкции визит-центра и в целом для обеспечения безопасности туристов.

Сейчас там работает техника – делает автомобильную парковку на 130 мест. Будет проложена подземная линия электропередач и система водоотведения, отремонтирована подстанция. Когда там непрерывным потоком идут туристы, это становится опасным. Поэтому и принято такое решение о временном закрытии. Для туристов остается центральный вход.

В пресс-службе национального парка добавили, что на самой территории ремонтируют аварийные настилы через ручей Моховой на «Тропе спортсмена» и обустраивают научно-познавательный центр.

Добавим, что количество туристов на «Столбах» уже переваливает 700 тысяч человек в год. Основной поток – это красноярцы. Посмотреть на уникальные памятники природы приезжают со всей страны, а еще иностранцы из Европы и Азии.