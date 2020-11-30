В Красноярске пьяный водитель врезался в дерево и погубил свою 25-летнюю пассажирку

Девушка-пассажирка погибла на месте Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На правобережье Красноярска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в краевой полиции.

30 ноября утром в переулке Медицинский в районе дома №17 25-летний водитель автомобиля «Toyota Chaser» не справился с управлением и врезался в дерево. Сам он сильно не пострадал, а вот его пассажирка погибла на месте от полученных травм. 25-летняя девушка в момент ДТП находилась на переднем пассажирском сиденье.

- Инспекторы установили, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения и в момент дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». - Результат освидетельствования 0,79 миллиграмм на литр.

Авария произошла рано утром Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КСТАТИ

Сотрудники ГИБДД напоминают, о том, что сообщить о нетрезвом водителе можно по телефону «Синей линии»: 263-10-19.

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