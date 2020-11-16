В Красноярске иномарка врезалась в столб, водитель погиб на месте

Водитель погиб на месте Фото: ЧП-Красноярск

Смертельное ДТП произошло в Красноярске 15 ноября. Это произошло уже вечером на улице Партизана Железняка в районе дома №23.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, водитель «Toyota FunCargo» двигался со стороны улицы Краснодарская в направлении Аэровокзальной. Машина наехала на бордюрный камень а после ее вынесло на обочину и прямо в столб электроопоры. 59-летний мужчина, находящийся за рулем иномарки, погиб на месте.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают причины случившегося. В соцсетях появилась информация, что водителю стало плохо, поэтому он потерял управление. Все эти обстоятельства еще будут выясняться.

«Проезжал мимо как раз. Мужики его вытащили из-за руля, на асфальт положили, пытались что-то сделать. Скорая подъехала, мертв был», - сообщил один из очевидцев.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.