Красноярцев приглашают раскрыть секрет храбрости на сцене Самого Музыкального

Маленьких зрителей ждет необычное путешествие. Фото: музыкальный театр.

Первыми зрителями этой необычной постановки должны были стать мальчишки и девчонки из территорий Красноярского края. Но время внесло свои корректировки. И вот, 5 декабря в 11:00 Красноярский музыкальный театр (пр. Мира, 129) приглашает на премьеру музыкальной сказки «Секрет храбрости» Вадима Петрунько по пьесе Михаила Бартенева юных красноярцев.

Зрителей ждет путешествие на волшебную полянку. Там они станут свидетелями удивительного сюжета, в котором Заяц, стараясь подружиться с Белочкой и другими лесными зверями, обретет смелость.

«Мы рассказываем историю, в которой использованы музыкальные характеристики персонажей в современной аранжировке, оригинальные костюмы и пластическое решение. Стараемся донести до зала, что через непростой путь поиска секрета храбрости проходит не только каждый персонаж, но и в принципе каждый из нас», – поясняет режиссер-постановщик и автор пластического решения Марина Малькович.

По задумке постановочной команды герои сказки наделены человеческими чертами. Именно это позволит зрителям совершенно случайно, а может быть и вполне осознанно увидеть в них себя, своих друзей и знакомых. Задуматься над тем, что каждый из нас – индивидуален, достоин уважения и понимания. Не зря одна из ключевых фраз постановки, которую произносит сказочная Сорока, звучит как: «А ты не будь «как все». Ты не будешь «как все», он не будет «как все» – все не будут «как все»!

СПРАВКА КП

Композитор – Вадим Петрунько, автор либретто – Михаил Бартенев, режиссёр-постановщик и автор пластического решения – Марина Малькович, музыкальный руководитель – Николай Балышев, художник-постановщик – Ольга Володина (Минусинск).

КОНКРЕТНО

Билеты уже в продаже на сайте и в кассе театра. Справки по телефону: 221-52-42.