Большая польза малого бизнеса

Управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павел Авдеев

Бесспорно, сложно преувеличить значение крупных предприятий для экономики страны. Однако и роль малого и среднего бизнеса для нашего благосостояния и комфорта далеко не мала. И его будущее волнует сегодня всех: от владельца малого предприятия до домохозяйки, покупающей продукты в магазинчике в шаговой доступности и пирожные для детей в небольшой пекарне. О судьбе малого и среднего бизнеса, а также о том, как могут помочь ему справиться с трудностями банки, мы беседуем с гостем редакции - Вице-Президентом -управляющим филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павлом Авдеевым.

- Сегодня, когда карантинные меры стали гораздо слабее, чем, скажем, весной, большинству малых предприятий все же не удается получить прежний уровень дохода. Скажите, насколько важно, на ваш взгляд, помочь выжить и наладить работу малому и среднему бизнесу?

- Это очень важно. Малый и средний бизнес играет не менее значимую роль в экономике, чем промышленные гиганты. Во-первых, и небольшие компании дают новые рабочие места, особенно в тех регионах, где нет крупных предприятий. Во-вторых, именно они предоставляют нам огромное количество услуг, без которых немыслима наша повседневная жизнь – это магазинчики с самым необходимым в шаговой доступности, пекарни со свежим хлебом, маленькие кафе в спальных районах, парикмахерские и фитнес-центы, которые прочно вошли в нашу жизнь. По сути, это предприятия, деятельность которых как раз и нацелена на обеспечение наших ежедневных бытовых нужд. Они приносят уют, комфорт и удобства, а значит, повышают качество жизни людей.

- Предприятия малого и среднего бизнеса – это особая категория клиентов. Какие продукты сегодня для них предлагают банки?

- В первую очередь, это расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Мы запустили данную услугу для малого и среднего бизнеса в марте 2020 года. Разработка пакета предложений велась с учетом особенностей бизнеса нашего клиента, мы постарались учесть основные потребности МСБ. Так, выбирая фиксированный тариф, клиент может управлять финансами и выстраивать планирование – банк не будет удерживать дополнительных комиссий за открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк».

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