Большая польза малого бизнеса

Управляющий филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павел Авдеев

Однако и роль малого и среднего бизнеса для нашего благосостояния и комфорта далеко не мала. И его будущее волнует сегодня всех: от владельца малого предприятия до домохозяйки, покупающей продукты в магазинчике в шаговой доступности и пирожные для детей в небольшой пекарне. О судьбе малого и среднего бизнеса, а также о том, как могут помочь ему справиться с трудностями банки, мы беседуем с гостем редакции - Вице-Президентом - управляющим филиалом «Восточно-Сибирский» Газпромбанка Павлом Авдеевым.

- Сегодня, когда карантинные меры стали гораздо слабее, чем, скажем, весной, большинству малых предприятий все же не удается получить прежний уровень дохода. Скажите, насколько важно, на ваш взгляд, помочь выжить и наладить работу малому и среднему бизнесу?

- Это очень важно. Малый и средний бизнес играет не менее значимую роль в экономике, чем промышленные гиганты. Во-первых, и небольшие компании дают новые рабочие места, особенно в тех регионах, где нет крупных предприятий. Во-вторых, именно они предоставляют нам огромное количество услуг, без которых немыслима наша повседневная жизнь – это магазинчики с самым необходимым в шаговой доступности, пекарни со свежим хлебом, маленькие кафе в спальных районах, парикмахерские и фитнес-центы, которые прочно вошли в нашу жизнь. По сути, это предприятия, деятельность которых как раз и нацелена на обеспечение наших ежедневных бытовых нужд. Они приносят уют, комфорт и удобства, а значит, повышают качество жизни людей.

- Предприятия малого и среднего бизнеса – это особая категория клиентов. Какие продукты сегодня для них предлагают банки?

- В первую очередь, это расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Мы запустили данную услугу для малого и среднего бизнеса в марте 2020 года. Разработка пакета предложений велась с учетом особенностей бизнеса нашего клиента, мы постарались учесть основные потребности МСБ. Так, выбирая фиксированный тариф, клиент может управлять финансами и выстраивать планирование – банк не будет удерживать дополнительных комиссий за открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы «Клиент-Банк».

Стоит отметить, что РКО, как и многие другие услуги, во время пандемии стали доступны для дистанционного оформления. Клиенты могут зарезервировать счет и подать документы на открытие счета онлайн, используя систему ГПБ Бизнес-онлайн (www.gbo.gazprombank.ru). После открытия первого счета, второй и последующий счета можно оформить полностью дистанционно без посещения офиса Банка.

- Какие еще услуги доступны в системе ГПБ Бизнес-онлайн? Какими продуктами и предложениями можно воспользоваться?

- На платформе ГПБ Бизнес-онлайн наши клиенты, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, могут подключить личный кабинет участника ВЭД. Здесь доступны реестры контрактов, деклараций, отчетности и сообщения от Банка.

Из всей линейки тарифов этого направления хочется отметить пакет услуг «ВЭД», подключая который, клиент получает услуги персонального менеджера валютного контроля, который сопровождает все операции по ВЭД, консультирует и проводит глубокую экспертизу контрактов. Важно отметить, что эта опция для клиентов малого и среднего бизнеса абсолютно бесплатна.

- А что с зарплатными проектами? Какие преимущества есть у клиентов Газпромбанка?

- По зарплатному проекту наши клиенты могут выбрать одно из трех пакетных предложений, начиная от бюджетной категории и заканчивая премиальной с выпуском карт Signature. Независимо от категории нашим клиентам доступны все опции, например, централизованный договор с выпуском карт по всей России, зачисление средств на карты по единому реестру не более чем за один час. Для сотрудников, получающий зарплату в Газпромбанке, предусмотрены индивидуальные предложения по кредитам и ипотеке, безлимитная выдача наличных по всему – бесплатно, а также программа лояльности на выбор (кешбэк или накопление миль).

- Что, на Ваш взгляд, самое важное сегодня для руководителей малых и средних предприятий?

- По-моему, надо постоянно искать точки роста для своего бизнеса. К примеру, развивать новые пути коммуникации с клиентами с помощью интернет- и мобильных сервисов. Или же пробовать делать смежные бизнес-проекты, расширять спектр предоставляемых услуг, выходя на новые рынки и увеличивая за счет этого поток клиентов. В рецептах для малых предприятий и гигантов много общего – надо развиваться, расширять спектр каналов коммуникаций с клиентами. Пандемия закончится, а приобретенные навыки и опыт помогут бизнесу стать сильнее и устойчивее. В любом случае надо интересоваться предложениями банков для малого и среднего бизнеса. Газпромбанк, к примеру, разрабатывает и совершенствует линейку продуктов для этого сегмента. Все мы понимаем востребованность и необходимость таких предложений. Наш банк всегда рядом и готов помочь в трудные времена.