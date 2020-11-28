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На горки Татышева нанесут разметку для соблюдения дистанции

Посетителей призывают соблюдать ограничения
Ася ЖУКОВА
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На горки Татышева нанесут разметку для соблюдения дистанции.

На горки Татышева нанесут разметку для соблюдения дистанции.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На горках в Татышев-парке сделают разметку для соблюдения социальной дистанции. Об этом рассказали в официальном паблике мэрии «Город Красноярск».

Напомним, на днях было принято решение об отмене массовых гуляний при открытии городских елок. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, не стоит усугублять обстановку.

Новогодние ледовые городки начнут открывать с 19 декабря. И только что стало известно, каких ограничений нужно буде придерживаться при посещении главной елки Красноярска на острове Татышев.

К слову, ледовые городки и горки там расположат на значительном расстоянии друг от друга, чтобы по возможности развести потоки отдыхающих.

На горки нанесут разметку – для соблюдения дистанции. И последнее: на световой экран будут выводить информацию о коронавирусе.

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