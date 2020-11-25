Празднование Нового года 2020-2021 в Красноярске: массовые мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса

Ледовые городки и новогодние площадки в Красноярске будут открываться с 20 декабря – без праздничных гуляний. Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года осталось немногим более месяца, и только что стало известно: из-за пандемии коронавируса в Красноярске отменят все массовые мероприятия при открытии елок. Об этом рассказал в своем инстаграме глава города Сергей Еремин.

Главное – это здоровье людей, подчеркнул он. Эпидемиологическая обстановка остается напряженной, поэтому лучше не рисковать. Ведь в прошлом году только на открытие главной елки собрались больше 12 тысяч горожан. В нынешнем это невозможно и даже может быть опасным. Поэтому ледовые городки и новогодние площадки будут открываться с 20 декабря – без праздничных гуляний.

Также мэр Красноярска рассказал, где впервые поставят новые елки: это Ярыгинская набережная, новый парк в Солнечном, сквер Каменный городок, парк 400-летия Красноярска, «Сибсталь», а также в районе Предмостной площади – у кольца.

С 18 декабря в городе включат праздничную иллюминацию. А еще на Центральной и обновленной Ярыгинской набережной, променаде на Красрабе в первый раз поставят светящиеся деревья. Будут они и в сквере Дзержинского.

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Как и раньше, каждый ученик начальных классов (а это больше 65 тысяч ребят) получит сладкий новогодний подарок, рассказал Сергей Еремин. К тому же им впервые вручат интерактивную игру – сюрприз от Хазрета Меджидовича Совмена, нашего земляка, Почетного жителя Красноярска.