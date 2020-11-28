Завершены поиски пропавшего в Красноярске 12-летнего Димы Мельникова. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

В Красноярске завершены поиски 12-летнего Димы Мельникова. Напомним, ребенок потерялся 26 ноября, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Он ушел из дома на улице Тимошенкова,77 в 16 часов 26 ноября, - говорят волонтеры. – Шли третьи сутки, а о мальчике ничего не было слышно.

Были данные, школьник может находиться с другом. Мальчики попали на камеру в одном из торговых центров.

И вот только что стало известно: Дима нашелся, ребенок жив, с ним и приятелем все в порядке.

- Моя дочь с одним из этих мальчиков учится, комментируют в соцсетях. - Переживали все мамочки!

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Объявлены поиски пропавшего в Красноярске 12-летнего Димы Мельникова

В Красноярске объявлены поиски 12-летнего Димы Мельникова. Подросток не выходит на связь с 26 ноября, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Дима ушел из дома на улице Тимошенкова,77 в 16 часов 26 ноября, - уточнили волонтеры. – До сегодняшнего дня о том, где находится ребенок, ничего неизвестно (подробнее).