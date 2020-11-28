Объявлены поиски пропавшего в Красноярске 12-летнего Димы Мельникова. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

В Красноярске объявлены поиски 12-летнего Димы Мельникова. Подросток не выходит на связь с 26 ноября, рассказали в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Дима ушел из дома на улице Тимошенкова,77 в 16 часов 26 ноября, - уточнили волонтеры. – До сегодняшнего дня о том, где находится ребенок, ничего неизвестно.

Приметы: на вид 10-13 лет, рост 150-155 сантиметров, русые волосы, зеленые глаза, короткая стрижка.

Был одет: длинная темно-зеленая куртка с желтым подкладом, черная шапка, темно-серые спортивные штаны и кофта, коричневые ботинки с мехом.

Дима и его друг могут находиться в подъезде или торговом центре. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Есть данные, что школьник может находиться с другом. Мальчики попали на камеру в одном из торговых центров. Если вы знаете, где сейчас дети, звоните 8 (391) 233-47-35 (полиция) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ВАЖНО

Обратите внимание: мальчики могут находиться в подъездах или торговых центрах. Если заметите их, срочно звоните!