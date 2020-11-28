При пожаре в доме на Вильского спасли 22 человек, один пострадал. Фото: Мария ЛЕНЦ

При пожаре в девятиэтажке на Вильского, 10 в Красноярске было спасено 22 человека, один пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

- Сообщение о загорании здания поступило в 9.08, - пояснили спасатели. – Все случилось в квартире на четвертом этаже.

Площадки и лестничные пролеты заволокло едким дымом. На место оперативно прибыли 25 сотрудников МЧС, а также 12 спецмашин. В итоге всех вывели на воздух, спасли 22 человека, среди которых 8 детей. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Одному из жильцов понадобилась помощь медиков.

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Выбиты стекла, из окон торчат подушки, вещи - все в копоти и грязи. Внутри стены, мебель и техника черные, обугленные. Полный двор сотрудников спецслужб – работают полицейские, криминалисты, пожарные инспекторы. Словно страшный сон (подробнее).