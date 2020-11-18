Видео с места пожара в Красноярском крае, в котором погибла мать и пятеро детей, опубликовали следователи

На месте ЧП работают сотрудники спецслужб Фото: МЧС по Красноярскому краю

Выбиты стекла, из окон торчат подушки, вещи - все в копоти и грязи. Внутри стены, мебель и техника черные, обугленные. Полный двор сотрудников спецслужб – работают полицейские, криминалисты, пожарные инспекторы. Словно страшный сон. Ведь еще вчера в этом доме звучал детский смех, мать кормила детей ужином, а после укладывала спать. В ночь на 18 ноября все они погибли в страшном пожаре.

- По предварительным данным следствия, в доме проживала 36-летняя женщина и ее пятеро сыновей 3, 5, 6, 11 и 14 лет, - Дом отапливался печью. Предположительно причиной пожара явилось неосторожное обращение с продуктами горения. Вероятно, возгорание возникло из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы, где и зафиксирован очаг возгорания, впоследствии огонь распространился по конструкции дома.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы и свидетели трагедии. Назначены необходимые судебные экспертизы.

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики на предмет надлежащего проведения профилактических мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности, - добавили в следкоме.

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