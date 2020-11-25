ФСБ перекрыт в Красноярске крупный канал поставки синтетических наркотиков

Когда мужчину задержали, у него нашли больше 2,5 килограммов «синтетики». Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ФСБ пресекли крупный канал поставки запрещенных веществ из Красноярска в Санкт-Петербург. Его организовал один из местных жителей, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти на наркодилера удалось в ходе оперативных мероприятий. Когда мужчину задержали, у него нашли больше 2,5 килограммов «синтетики». На следующий день было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

На днях краевой суд признал подозреваемого виновным. Он проведет 16 лет в колонии строго режима, таким был приговор.

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