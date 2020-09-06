Два курьера везли наркотики из Тувы в Красноярск в своих желудках Фото: Мария ЛЕНЦ

Два наркодилера пытались перевести партию наркотиков из Тувы в Красноярск, чтобы сбыть за крупную сумму. Но не доехали: были перехвачены в пути и переданы в руки полиции. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе тувинской прокуратуры. На минувшей неделе уголовное дело с обвинительным заключением как раз было направлено в суд на рассмотрение.

Что известно об этом деле. Житель Кызыла вместе с товарищем приобрели партию гашиша, чтобы перепродать с выгодой. Решили, что в таком крупном городе, как Красноярск, это будет легче сделать. Расфасовали наркотик в контейнеры и проглотили их. Они думали, что так ни за что не попадутся. Хоть всю машину обыщи – никто даже следов наркотика не найдет.

Но прогадали, потому что уже находились в разработке сотрудников ФСБ. На выезде из Кызыла на стационарном посту ДТП их остановили и направили на досмотр, который показал, где и как у них спрятано запрещенное вещество.

Что грозит наркодилеру-организатору: от 10 до 20 лет лишения свободы и крупный денежный штраф до 1 миллиона рублей.