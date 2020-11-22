Бойня в Сосновоборске: неизвестный из окна иномарки расстрелял домашних и бродячих собак

В окрестностях садовых обществ нашли несколько убитых собак Фото: соцсети

В Сосновоборске произошло массовое убийство собак. Об этом рассказали зоозащитники в соцсетях.

По их словам, все произошло в дачном товариществе «Огни Енисея» и садовом товариществе «Енисейские зори» 21 ноября. Примерно с 14.00 до 15.00 часов неизвестный приехал туда на автомобиле «Honda». Очевидцы уверяют, что это был универсал с государственным регистрационным знаком С465АТ. Открыл окно и…

«Были произведены выстрелы из огнестрельного оружия по собакам (нарушение 245 статьи «Жестокое обращение с животными» ч. 1 и 2, статьи 20.13). Одна из собак, лабрадор по кличке Эста, гуляла вместе со своими хозяевами, рядом со своим домом. Собака в тяжелом состоянии доставлена в ветеринарную клинику Сосновоборска, где врачи несколько часов боролись за ее жизнь! Одна дробь находится рядом с позвоночником, ее извлекут позднее», - такова информация зоозащитников.

Лабрадору пришлось делать сложную операцию Фото: соцсети

Также пропали бездомные собаки, которые могли находиться на этой территории в соответствии с законодательством РФ – они были с бирками, поскольку прошли программу ОСВВ. Это способ обращения с бродячими собаками «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивающий свободное нахождение чипированных псов в городской среде.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, хозяйка лабрадора уже написала заявление в полицию. Сейчас готовится заявление от общественных инспекторов в области обращения с животными.

Волонтеры несколько часов искали собак, надеясь, что те живы. Пусть ранены, но живы! Хотели отвезти их в клинику. Но увы. Нашли их трупы с пулевыми отверстиями.

Волонтеры надеялись найти собак живыми, но увы... Фото: соцсети

Пользователи соцсетей требуют найти и наказать виновного.

«Столько проклятий на себя собрал, отвечать все равно придется».

«В тюрьму, когда будут сажать, тогда и толк будет».

«У нас байкер по Даурской и объездной ездит, отстреливает собак на глазах людей».

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Такие дела обычно редко доходят до суда. Не так легко доказать жестокое обращение с животными. Но в этом случае следователи предоставили в процессе неопровержимые доказательства вины обвиняемого. Прибывшие на вызов полицейские установили, что пьяный 41-летний мужчина пришел к своей сожительнице. В итоге они поругались. Гость схватил несчастное животное и… Пес погиб. И все это случилось на глазах 11-летнего сына хозяйки комнаты (подробнее).