Выбросивший собаку из окна 4 этажа житель Зеленогорска получил три года условно

Обвиняемый получил условный срок Фото: Мария ЛЕНЦ

Такие дела обычно редко доходят до суда. Не так легко доказать жестокое обращение с животными. Но в этом случае следователи предоставили в процессе неопровержимые доказательства вины обвиняемого.

Напомним, в начале июля в полицию сообщили, что в одном из общежитий мужчина выбросил из окна 4 этажа собаку. Прибывшие на вызов полицейские установили, что пьяный 41-летний мужчина пришел к своей сожительнице и начал учить, как нужно правильно воспитывать питомца. В итоге они поругались. Гость схватил несчастное животное и… Пес погиб. И все это случилось на глазах 11-летнего сына хозяйки комнаты. Можно представить, какое горе пережил ребенок, потерявший своего любимца.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 «Жесткое обращение с животными».

- Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Решение суда вступило в законную силу.