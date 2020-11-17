Дом-музей Красикова в Красноярске отреставрируют

Одноэтажное здание на улице Ленина, 124 имеет богатую историю. Фото: Krinfo.ru.

Дом-музей Красикова в центре Красноярска ждет обновление. Главгосэкспертизой России и службой охраны памятников выдано положительное заключение на его реставрацию.

Одноэтажное здание на улице Ленина, 124 имеет богатую историю. В начале XIX века здесь жил протоиерей Богородице-Рождественского собора Василий Касьянов. Также он был известен как просветитель и преподаватель, выступавший за открытие в Красноярске библиотек и школ.

Второй хозяин дома – Петр Красиков – был внуком Касьянова. После гимназии учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета, там сошелся с марксистами - примкнул к их движению.

За участие в партии «Освобождение труда» его посадили в Петропавловскую крепость, а потом сослали в Сибирь – к родным. В 1897-м году в Красноярске познакомился с Лениным. Будущий вождь мирового пролетариата бывал у него в гостях, в том самом доме.

Поэтому здание в 1970-м году сделали музеем. И присвоили ему статус объекта культурного наследия федерального значения. Под названием «Дом, где в квартире Красикова Петра Ананьевича в марте-апреле 1897 г. Ленин Владимир Ильич бывал для установления связей с местными социал-демократами». С 90-х годов стал филиалом краеведческого музея.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО?

Проектам предусмотрена реконструкция дома, ограждения, ворот и калиток. Также планируется восстановить деревянные тротуары, а малые архитектурные формы стилизовать под XIX век. Кроме того, на территории поставят новые декоративные фонари.

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