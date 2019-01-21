«Эк, вас разнело-то»: В Шушенском ссыльный Ленин жил, как на курорте

Сегодня, 21 января, - день смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Как бы не относились к нему сейчас ученые, следует признать, что Ленин - не только масштабная фигура в истории России, но и неординарный мыслитель и человек. Известно, что в Красноярском крае Ленин провел в ссылке три года. Какой была его ссылка - лишения или курорт?

...Шушенское. Светлая и просторная горница в крепко срубленном сибирском доме, стол под белой скатертью, секретер со знаменитой зеленой лампой – здесь Владимир Ленин три года (с 1897-го по 1900-й) провел в ссылке. Теперь тут музей-заповедник, который раскинулся на территории в 16 гектаров. В него входит 29 крестьянских домов того времени, и только в двух квартировал ссыльный вождь. Остальные – для антуража, показывают, как жили в Сибири крестьяне.

Дом-музей Ленина, 1950-1960 гг. Фото: предоставлено музеем-заповедником «Шушенское»

Надо сказать, что о шушенском периоде Ленина написано бессчетное количество статей и научных трудов, - по большей части в советский период, его биографами и пропагандистами. В них он представляется человеком без недостатков. Почти богом, который словом и делом вдохновил миллионы на борьбу с душителями трудового народа (один из основополагающих трудов Ленина - «Развитие капитализма в России» написан как раз в Шушенском). Слова «Сибирь», «ссылка», «кандальники» до сих пор накрепко спаяны в сознании миллионов. Так что представить вождя едва ли не мучеником за дело революции было легко.

Обывательские разговорчики, - заявили критически настроенные историки в 90-х, и образ вождя несколько поблек. Дескать, не особенно-то Ленин и бедствовал в сибирской ссылке – жил, как барин, спал много, ел вкусно. Так ли это?

Шахматы в комнате Ленина в ШушенскомФото: Мария ЛЕНЦ

Не на воды в Баден-Баден

- Не думаю, что правильно сегодняшними мерками измерять события того времени. Для юриста, блестяще образованного дворянина, не представлявшего себе жизнь без библиотек, очень деятельного, привыкшего к жизни в Петербурге, ссылка в Сибирь – безусловно, не поездка на воды в Баден-Баден. В любом случае, это было наказанием, - говорит старший научный сотрудник музея-заповедника «Шушенское» Людмила Сажаева. - Хотя условия его быта, действительно, очень неплохие, и посетители нашего музея часто это отмечают. Но смысл политической царской ссылки был не в том, чтобы мучить человека, а в том, чтобы изолировать его от центров политических движений. В то время ссыльным, которым запрещалось работать по специальности, выплачивали денежное пособие – 8 рублей в месяц. Огромные для крестьян деньги, но Ленину их хватало, чтобы рассчитаться за комнату и питание. Еда, конечно, была здоровой, мясо всегда было на столе, стоило оно очень дешево. Ведь скот у многих был, а холодильников не было. Поэтому когда забивали, скажем, барана, что-то в погреб в лед складывали, а что-то продали.

Коньки «Меркурий». Фото: предоставлено музеем-заповедником «Шушенское»

Когда к Ленину в 1898 прибыла Надежда Крупская со своей матерью Елизаветой Васильевной, то обе несколько удивились его поздоровевшему виду. «Эк, вас разнесло-то», - пошутила теща. Ленин, действительно в ссылке поправился. А поскольку он был невысоким и довольно щуплым, полнота особенно бросалась в глаза. После приезда жены и тещи Ленин перебрался в более просторное жилье (до этого снимал комнату у зажиточных крестьян Зыряновых в земской квартире – место, где останавливались приезжие). Втроем жить в одной комнате было нереально, поэтому Ильич с семьей снял несколько комнат у вдовы Петровой. Разбил небольшой садик, беседку с Надеждой Константиновной построили. Крупской при этом в Шушенском поставили условие: либо официально выйти замуж за ссыльного, либо уезжать. В России того времени признавались только церковные браки, поэтому Ильич и Крупская обвенчались, о чем в Петропавловском храме Минусинского уезда сделали соответствующую запись.

Комната В. И. ЛенинаФото: Мария ЛЕНЦ

- Практически все время в ссылке Ленин проводил за работой, и он часто просил в письмах свою мать, чтобы та прислала ему книги. Чтобы написать «Развитие капитализма в России», он опирался на 583 источника – они все упомянуты в ссылках к книге, - продолжает Людмила Сажаева. – Так что писал он даже по ночам. Позднее Надежда Константиновна подарила нашему музею камышовую ручку Ленина. Досуг у него тоже был – охота на уток на озере Перово, выстругивание шахмат из коры, - их, к сожалению, не сохранилось. Еще сохранился барометр, правда, сам механизм у него заменен, но корпус аутентичный. Мы вообще стараемся сохранить атмосферу дома, несмотря на наплыв туристов. Ежегодно у нас более 250 тысяч посетителей.

Ручка В. И. Ленина. Фото: предоставлено музеем-заповедником «Шушенское»

Медвежья услуга

Охота, шахматы, вдоволь еды, свежий воздух – хороша ссылка? В наши дни измученные жизнью в большом городе туристы именно за этим и стремятся в Сибирь. Алексей Бабий, руководитель Красноярского отделения общества «Мемориал» и автор нескольких книг по истории репрессий в Красноярском крае уверен – больше похоже на курорт.

- Понятие ссылки во времена большевиков и во времена Российской Империи значительно отличались. Это уже в 30-х годах из ссыльных сделали бесплатную рабсилу. Условия ссылки в конце 19 века были, сами видите, весьма приличные и щадящие – живи себе на здоровье, книгу пиши.Даже в Красноярск Ленин ехал не в арестантском вагоне, - в обычном. По дороге, кстати, познакомился с врачом Крутовским, которому пожаловался на слабое здоровье. И в Красноярске Крутовский похлопотал за Ленина, чтобы его отправили в Шушенское, а не на Север, в Туруханск, например, где климат значительно суровее. Но даже на Севере, скажем, куда сослали в свое время Сталина, тоже было терпимо – он ничего особенного не делал, государство ему, как и Ленину, также платило деньги, жил безбедно. По сути, вот этой ссылкой власти оказали себе медвежью услугу: Ленина не просто не наказали, ему дали возможность в спокойной обстановке работать, мыслить, формулировать тезисы.