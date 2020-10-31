«Кондуктор начал распускать руки»: в Красноярске задержали пассажиров, устроивших драку в автобусе

В Красноярске задержали пассажиров, устроивших драку в автобусе. Стоп-кадр видео

В Красноярске задержали пассажиров, устроивших драку с кондуктором автобуса. Напомним, ЧП произошло пару дней назад. На остановке «Улица Матросова» в салон автобуса 50-го маршрута вошли два пассажира. Затем видеокамеры, установленные в салоне, зафиксировали, как они напали на кондуктора, а тот оказался не робкого десятка и дал отпор. А когда водитель остановил автобус и открыл двери, чтобы прийти на помощь коллеге, тот уже выкидывал хулиганов на улицу.

Накануне, 30 октября, кондуктор написал заявление в полицию. После проведенной поверки правоохранители установили личности хулиганов и задержали их. Местные жители, одному 29 лет, другому 30. Признались, что оба ехали без маски. Но оба заявляют: кондуктор первым начал руки распускать. То есть намерение вывезли их из салона они восприняли, как сигнал к драке.

- На мужчин составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Санкция статьи предусматривает денежный штраф до 30 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. В ближайшее время мужчины предстанут перед судом, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.