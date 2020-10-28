Стало известно, по чьей вине в Туве отравились 29 воспитанников кадетского корпуса

На кухне работала сотрудница, зараженная стафилококком Фото: СК Тувы

В Туве директор ООО «Аржаан» предстанет перед судом по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Вот версия следствия. В январе 2019 года она заключил договор с руководством Тувинского кадетского корпуса (школа-интернат) по организации питания воспитанников. И обещала «обеспечивать приготовление, оформление и отпуск пищи высокого качества с соблюдением санитарных правил». Но в ноябре 2019 года грубо нарушила все санитарные нормы и допустила к работе кухонную работницу, ранее отстраненную из-за выявленного у нее стафилококка. Хотя она так и не прошла медицинский осмотр.

- Указанные действия директора повлекли массовое заболевание воспитанников республиканской школы-интерната, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Тувы. – В качестве потерпевших признано 29 несовершеннолетних. Для определения тяжести вреда здоровью и установления путей заражения каждого ребенка проведены судебно-медицинские, комплексные и комиссионные экспертизы.

Заключение всех этих экспертиз таково: у всех детей обнаружена кишечная инфекция вирусной этиологии, обусловленная употреблением инфицированных (обсемененных норо-ротавирусами) готовых блюд. Заражение произошло в процессе приготовления еды и ее раздачи при несоблюдении требований санитарно эпидемиологических правил.

Но следователи приняли во внимание, что преступление относится к категории небольшой тяжести и совершено директором впервые. Свою вину она признала и возместила каждому материальный ущерб.

В итоге уголовное дело направлено в суд с постановлением о прекращении уголовного дела, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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