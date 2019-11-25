В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников

СЕГОДНЯ 08:30 2019-11-25T08:30:40+03:00

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В кадетском корпусе Тувы семь воспитанников попали в больницу с отравлением. После ЧП было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

23 ноября в инфекционную клинику Кызыла доставили семерых кадет от 13 до 15 лет. У всех – признаки пищевого отравления. Как выяснилось, подростки почувствовали себя плохо после ужина. Да так, что их вынуждены были отправить в больницу. Сейчас медики оценивают состояние ребят как средней тяжести, угрозы здоровью нет.

Была проведена доследственная проверка, результатом которой стало уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи вместе со специалистами Роспотребнадзора осмотрели помещение столовой и пищеблок интерната. Взяли образцы продуктов и воды, чтобы направить на анализы.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU