Реконструкцию обхода Красноярска в Емельяновском районе планируется завершить в ноябре

Ремонт пока продолжается Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Представители Общественной палаты города и края положительно оценили ход работ реконструкции обхода Красноярска в Емельяновском районе. Об этом сообщают Gornovosti.

На месте на участке трассы с 5,5 по 8,5 километр уже возведены левый и правый мосты через реку Кача. И даже уже открыто движение для транспорта.

В настоящее время рабочие занимаются водоотводом и очистными сооружениями, укрепляют откосы и устанавливают мачты освещения.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, завершить работы планируется в ноябре. До этого времени водителям предстоит объезжать реконструируемый участок по временной схеме. Напомним, ранее сообщалось, что работы на этом участке трассы будут закончены к октябрю, но сроки пришлось сдвинуть.

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