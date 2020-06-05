2020-06-05T10:11:44+03:00
Общество

Обход Красноярска с 22 июня полностью перекроют на два месяца

До 15 августа
Ася ЖУКОВА
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Обход Красноярска с 22 июня полностью перекроют на два месяца.Обход Красноярска с 22 июня полностью перекроют на два месяца.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Дорогу Обход Красноярска в Емельяновском районе закроют для транспорта почти на два месяца – с 22 июня до 15 августа, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, здесь, на участке с 5,5 по 8,5-й километр, продолжается реконструкция по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сдача объекта намечена на октябрь 2021 года.

По словам руководителя управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, принятый раньше график подразумевал ограничения движения, которые уже привели к образованию заторов. Тогда как движение в объезд (особенно зимой) может повысить риски ДТП. Поэтому было решено урезать сроки ремонта. А для этого нужно перекрыть дорогу на два месяца, чтобы успеть завершить основные работы. В августе движение обещают возобновить, а в ноябре объект собираются сдать в эксплуатацию.

До 18 июня на подъездах к участку, который будет перекрыт, установят соответствующие знаки. Также информацию об ограничении направят в навигационные приложения.

- Альтернативные объезды возможны через глубокий обход Красноярска, улицы Караульная, Партизана Железняка и Шахтеров, - напомнил Ренат Даутханов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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