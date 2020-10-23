В Красноярском крае коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен на 90 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен уже на 90 %. А всего в регионе общее количество мест для ковидных больных– около 4 тысяч. Больше половины из них – 2,1 тысячи мест – приходится на Красноярск, который лидирует по количеству заболевших. Такие данные приводит глава минздрава Борис Немик.

Несмотря на то, что по прогнозам в ближайшее время прироста пациентов с тяжелой формой коронавирусной пневмонии не ожидается, будет открыто дополнительно около 500 койко-мест. Это необходимо для того, чтобы соблюсти норматив – резерв свободных коек должен составлять не меньше 20 %.

И еще министр рассказал, что проблем с аппаратами для искусственной вентиляции легкий нет – их в крае почти 700. Задействовано около 80. Так что переживать по поводу дефицита оборудования не приходится. Вместе с тем темпы прироста сегодня превышают те, что были в первый пик – в середине лета.

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