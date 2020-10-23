Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 24 октября 2020: ночной общепит закрывается, везде – только в масках

Новые ограничения из-за коронавируса в Красноярске с 24 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые ограничения из-за коронавируса вводятся в Красноярске и крае с субботы 24 октября 2020 года. Губернатор Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирасной инфекции.

С завтрашнего дня прекращается работа предприятий общественного питания с 23.00 до 7.00 часов утра. Это касается ресторанов, ночных клубов, кафе.

Вновь ограничено проведение публичных, культурных, развлекательных и досуговых мероприятий. Многие учреждения культуры уже сами приняли такое решение, не дожидаясь указания сверху. Например, театры Музыкальный и Пушкина в Красноярске отменили свои спектакли.

Жители края в возрасте старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции и могут получить оплачиваемые больничные листы. Покидать место жительства можно только в случаях особой необходимости.

Гражданам рекомендовано использовать маски при любом выходе на улицу. Жилищным организациям надлежит усилить санитарную обработку мест общего пользования. Что касается медицинских организаций, им также рекомендовано активно использовать дистанционную работу с использованием телемедицинских технологий.