В Октябрьском районе Красноярска проверили, соблюдают ли в павильонах меры по профилактике коронавируса

Журнал термометрии в большинстве торговых точек не ведется Фото: администрация Красноярска

В Октябрьском районе прошла проверка торговых павильонов по ул. Вильского на соблюдение мер по профилактике коронавируса. В рейде приняли участие сотрудники администрации района, полиции и Роспотребнадзора. Из четырех проверенных павильонов только в одном были соблюдены все необходимые предписания.

Журнал термометрии в большинстве торговых точек не ведется Фото: администрация города

В остальных не было разметки для определения социальной дистанции, у продавцов не нашли запаса масок и перчаток, отсутствовали дезинфицирующие средства для посетителей. Журнал термометрии в большинстве торговых точек не ведется, температуру продавцам не измеряют.

Сотрудник Роспортребнадзора провел профилактические беседы, выдал продавцам и владельцам павильонов рекомендации по профилактическим мерам в павильонах.

Продавцы такому вниманию со стороны надзорных органов не очень рады Фото: администрация города

- Было много замечаний, владельцы и продавцы не понимают важность профилактических мер, подвергая опасности не только свое здоровье, но и здоровье покупателей, - отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман. - К нарушителям будут применены особые меры. Проверки торговых точек продолжатся.

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В Центральном районе Красноярска специальная комиссия в составе полицейских, сотрудников администрации и специалистов Роспотребнадзора, проверила, как соблюдают меры безопасности в барах и ночных заведениях. Рейд начался в 23.00 в пятницу. В первую очередь, смотрели, есть ли маски на посетителях, и соблюдается ли дистанция. А также, работают ли бармены в масках и перчатках, ведутся ли журналы измерения температуры, имеется ли достаточный запас средств защиты дыхания и антисептиков (подробнее).