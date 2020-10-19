Грозят штрафы до 300 тысяч рублей: в красноярских барах не соблюдают противовирусные меры

Заведения были переполнены Фото: admkrsk.ru

В Центральном районе Красноярска специальная комиссия в составе полицейских, сотрудников администрации и специалистов Роспотребнадзора, проверила, как соблюдают меры безопасности в барах и ночных заведениях.

Рейд начался в 23.00 в пятницу. За два часа удалось посетить четыре заведения на Карла Маркса, Диктатуры Пролетариата и проспекте Мира.

В первую очередь, смотрели, есть ли маски на посетителях, и соблюдается ли дистанция. А также, работают ли бармены в масках и перчатках, ведутся ли журналы измерения температуры, имеется ли достаточный запас средств защиты дыхания и антисептиков.

Проверяющие смотрели, соблюдают ли бармены необходимые требования Фото: admkrsk.ru

Нарушения были практически во всех заведениях. Где-то по мелочи: не позаботились о наличии мыла в санузлах. Ну и по-крупному подставились в руины-баре «Вписка» и баре «Че почем»: заведения были переполнены, посетители без масок и вплотную друг к другу.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, полицейские проведут работу по всем этим фактам, предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

- Не все понимают серьезность ситуации, - рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. - Обеспечить соблюдение посетителями мер защиты от вируса – задача и ответственность, прежде всего, администрации любого заведения.

Глава района уверен, что если необходимые меры не будут соблюдаться, то количество заболевших превысит критическую отметку. Поэтому подобные рейды будут продолжаться и продолжаться, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.