«Русский Уголь» выпустил в Енисей более 3 600 мальков сибирского осетра

Разрез Саяно-Партизанский – актив компании «Русский Уголь» (входит в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева) в Красноярском крае – провел в регионе экологическое мероприятие по восполнению водных биоресурсов. В реку Енисей были выпущены свыше 3 600 мальков сибирского осетра, выращенных специально для этой цели.

Мероприятие по зарыблению проходило под контролем экспертов в данной сфере - сотрудников Енисейского территориального управления Росрыболовства и ФГБУ «Главрыбвод».

Разрез Саяно-Партизанский ежегодно проводит компенсационные мероприятия по возмещению ущерба рыбным запасам, следуя нормативно-правовым актам об охране окружающей среды.

«Молодь сибирских рыб выращивается специально для последующего восполнения водных биоресурсов. Процедура выпуска молоди в водоем длится несколько часов, в зависимости от количества выпускаемых мальков. К специализированному автотранспорту, перевозящему мальков, подсоединяется труба – гофра. Она протягивается на определенное расстояние к берегу, и молодь самотеком поступает в реку. Место выпуска мальков определяют специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства», — рассказала эколог разреза Саяно-Партизанский Ирина Космакова.

В качестве искусственного восстановления водных биоресурсов предприятие планирует осуществлять выпуск молоди в водоемы Красноярского края и в дальнейшем.

Ежегодно на разрезе Саяно-Партизанский добывают свыше 1 млн тонн каменного энергетического угля. Красноярское твердое топливо идет на нужды сектора большой энергетики, промышленных предприятий и структур ЖКХ.