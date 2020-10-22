В Центральном районе проверили ход ремонта дворовых проездов

Специалисты оценили качество работ Фото: администрация города

В Красноярске завершается сезон благоустроительных работ. Сегодня комиссия администрации Центрального района проверила, как идёт ремонт проездов к многоквартирным жилым домам.

Специалисты оценили качество работ на ул. Карла Маркса, 14. Ремонт проезда здесь уже завершен, остался финальный этап – проверка качества асфальта. Для этого на место прибыли сотрудники лаборатории и взяли пробы из верхнего слоя покрытия. В течение трех рабочих дней они представят заключение о том, соответствует ли асфальт технологическим требованиям.

- Пандемия и неустойчивая погода, конечно, внесли свои коррективы, но мы все равно смогли выполнить работы в соответствии с графиком, - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Арцрун Арутюнян. - При этом старались не спешить, в плохую погоду не работали, чтобы выдержать качество,

При ремонте проездов применялся комплексный подход – например, на ул. Карла Маркса, 14 обновили также дворовую территорию. То же самое сделали на ул. Марковского и ул. Дубровинского – дворы здесь приводили в порядок одновременно с проездами. Это позволяет менять облик территории в целом, а не отдельных участков.

- Мы проверяем качество работ не только визуально, но и с привлечением технических специалистов. Это помогает убедиться в том, что новый асфальт выдержит испытание зимней погодой. Всего в этом году на территории нашего района будут обновлены десять проездов. Работы по восьми из них уже завершены, ещё два подрядчик выполнит до конца месяца. Мы внимательно следим за сроками, поскольку погожих теплых дней осталось уже совсем немного, – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.