«Нам это не могло прийти в голову!»: после поражения от «Енисея» главный тренер «Спартака» высказался о неявке в Красноярск

Фото: twitter.com/fcsm_official (твиттер Спартак-Москва)

После исторического поражения красноярскому "Енисею" главный тренер красно-белых рассказал, почему в Красноярске "Спартак" играл в неполном составе.

"Спартак" привез в Красноярск несколько футболистов основной обоймы, в числе которых были Эсекель Понсе, Александр Кокорин, Зелимхан Бакаев, Илья Кутепов, Павел Маслов, Наиль Умяров. Остальные игроки были из молодого состава команды. Вот что рассказал главный тренер "Спартака":

— Мы могли себе такое позволить, чтобы посмотреть, на что способны ребята. - рассказывает Доменико Тедеско. - Но не скажу, что игра была для нас товарищеской, все же это Кубок. И из основы многие прилетели тоже. Мы уважаем болельщиков, они пришли на «Спартак», давно не видели нашу команду. Мы отнеслись к игре серьезно. Мы не могли позволить себе не приехать на матч. «Спартак» не играет в такие игры. В других клубах, возможно, и могла возникнуть такая идея, но нам подобное даже не приходило в голову. Мы приехали сюда играть.

Доменико Тедеско также рассказал, что главной задачей для команды было пройти дальше в Кубке России. Эту задачу команда выполнила.

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