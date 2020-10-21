Почему московский клуб «Спартак» не смог забить ни одного гола в ворота красноярского «Енисея»

Почему известный клуб Спартак не смог забить ни одного гола в ворота красноярского «Енисея». Фото: официальный сайт ФК "Енисей"

Победой красноярцев закончилась встреча группового турнира Кубка России сегодня, 21 октября, между футбольным клубом «Енисей» и московским «Спартаком». Хозяева поля забили единственный за всю игру гол – в начале второго тайма, на 47-й минуте. Быстрая атака принесла победу красноярской команде.

Можно сказать, это была решающая игра для Александра Алферова в статусе главного тренера «Енисея» (правда, пока с приставкой «и.о.»): либо победа, либо уход – такие слухи ходили в кулуарах. Похоже, команда дорожит Алферовым, поскольку выложились футболисты по полной. Не пропустить в свои ворота ни одного гола от своего давнего и титулованного соперника для «Енисея» - хороший результат. И при этом они блестяще отметились в воротах «Спартака».

Тренерская карьера Александра Алферова началась в команде, когда та еще носила название «Металлург». С 2001 года был и.о. главного тренера, его ассистентом. После назначения Александра Михайловича главным тренером «Металлурга» -«Енисея» в 2010 году клуб досрочно за тур до конца первенства обеспечил себе выступление в первой лиге чемпионата России по футболу, заняв в зоне «Восток» первое место. По итогам первенства ФНЛ 2011/12 «Енисей» занял 10 место, а Алферов был номинирован на звание лучшего тренера турнира.

После «Енисея» Алферов тренировал иркутский «Байкал», а также входил в тренерский штаб команды «Луч» из Владивостока. С декабря 2019 года в «Енисее» на должности тренера-селекционера. Месяц назад пост главного тренера покинул Александр Тарханов, и руководство клуба приняло решение не искать на стороне и довериться своим проверенным кадрам.

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Матч «Енисея» и «Спартака» 21 октября 2020 носил больше контрольный характер, нежели официальный. Ситуация сложилась таким образом, что красноярцам нужно было побеждать со счётом 4:0 и крупнее, а провернуть этот финт с «красно-белыми» тяжело даже российским грандам. Поэтому обе команды могли сыграть в своё удовольствие — если, конечно, так можно назвать матч в Сибири на открытом воздухе. (Подробности)