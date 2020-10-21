Убил нового парня бывшей девушки: 18-летнего жителя Дудинки будут судить за жестокое убийство

Разговор у соперников не получился... Фото: Мария ЛЕНЦ

18-летний житель Дудинки предстанет перед судом по обвинению в убийстве на почве ревности. Об этом сообщили в следкоме.

По версии следствия, 8 августа 2020 года молодой человек, узнав, что его бывшая девушка встречается с 20-летним парнем, пришел к ее дому. По телефону он попросил ее нового возлюбленного выйти на улицу для разговора. Как только тот вышел из подъезда, ревнивец набросился на него с заточкой и нанес несколько ударов, оказавшихся смертельными.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю.

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