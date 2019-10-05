2019-10-05T15:36:56+03:00
Происшествия

В Красноярске ревнивый мужчина насмерть забил соседа

Как оказалось, ревность была беспочвенной [эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ревнивый мужчина насмерть забил соседаВ Красноярске ревнивый мужчина насмерть забил соседаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске ревнивый мужчина насмерть забил соседа. Случилось это в середине августа в Ленинском районе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск стало известно из собственных источников. Подозреваемому 32 года, живет с женой и двумя маленькими детьми, неофициально работает охранником на автостоянке и до этого момента проблем с законом и с алкоголем не имел.

Вечером того рокового дня мужчина по каким-то причинам сильно напился и лег спать. Проснулся около 3 часов ночи и, не найдя дома супруги, направился ее искать. Спустился в фойе первого этажа и увидел ее с соседом с другого этажа. Те вдвоем разговаривали и выпивали. Мужчину ослепила ревность, он накинулся на соседа и избил его настолько жестоко, что пришлось вызвать «Скорую помощь». Спустя несколько часов пострадавший скончался в БСМП от закрытой черепно-мозговой травмы.

Осмыслив случившееся, подозреваемый пришел в полицию и написал явку с повинной. Жена подтвердила: да, бил, но убивать не собирался. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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