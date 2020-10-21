В Красноярске задержан пассажир, напавший на кондуктора за просьбу надеть маску

Агрессивный пассажир задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские задержали мужчину, который 16 октября в маршрутке №80 напал на кондуктора. Произошедшее зафиксировала камера, установленная в салоне.

Напомним, девушка подошла рассчитать молодого человека и попросила надеть маску, но ее не оказалось. Тогда сотрудница выдала одноразовую. Эта ситуация задела пассажира. Через три остановки он наотмашь ударил свою обидчицу со спины, а когда та бросилась вдогонку, пнул два раза, после выскочил на улицу.

Пострадавшая девушка обратилась в больницу и написала заявление в полицию. В ходе проверки ее слова подтвердились. Личность дебошира быстро установили, его задержали.

- В отношении злоумышленника составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КоАП РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Судьей мирового суда Октябрьского района города Красноярска ему назначен административный арест сроком на 13 суток.

Напомним, связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сейчас ужесточены меры к нарушителям масочного режима. Контролеры проводят проверки в городских автобусах ежедневно.

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Складывается ощущение, что больше всего от масочного режима страдают кондукторы в общественном транспорте. Каждый раз им приходится уговаривать пассажиров надеть маски – увещевать, взывать к совести, напоминать о штрафах. Не все адекватно реагируют. Тому подтверждение случай, произошедший 16 октября в маршрутке №80. Произошедшее зафиксировала камера, установленная в салоне автобуса (подробнее).