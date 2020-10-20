В Красноярском крае на реке Кувай выявили превышение взвешенных частиц в 200 тысяч раз

Загрязнение рек может стать причиной отзыва лиценции у золотодобывающей компании. Фото: Мария ЛЕНЦ

Превышение взвешенных частиц в 200 тыс. раз зафиксировали на реке Кувай в Манском районе. Об этом сообщает ТВК.

Также на реке обнаружили превышение по содержанию железа в 720 раз, по меди – в 250 раз. Ущерб природе составил порядка 5 млн руб., материалы о возбуждении уголовного дела направлены в полицию.

Замминистра Юлия Гуменюк сообщила ТАСС, что это не единственный подобный случай. У предприятия «Бирюза» в Курагинском районе на реке Тарбатка были выявлены превышения ПДК по взвешенным частицам более чем в 1000 раз, при этом компания не допустила представителей ведомства для проверки. По словам Гуменюк, министерство намерено обращаться в суд, чтобы отозвать лицензии на добычу золота у предприятия.

Также сегодня стало известно, что после трагедии на реке Сейба, где год назад после прорыва дамбы погибли 20 человек, общественники сделали в крае 37 снимков, по которым обнаружены 17 фактов загрязнений. Подробнее здесь.