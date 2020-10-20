Прошел год со дня трагедии на Сейбе, где погибли 20 человек. Как сейчас работают золотодобывающие предприятия В Красноярском крае

Год назад здесь шли поисковые работы. Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Исполнился год с момента трагедии в Курагинском районе на реке Сейба на золотодобывающем предприятии "Сисим". Напомним, из-за прорыва дамб был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы. "Комсомольская правда-Красноярск следила за этой историей.

После катастрофы общественные организации организовали дистанционный мониторинг загрязнений на водных объектах золотодобывающих предприятий, за ними следили с помощью спутниковой фотосьемки. В крае было сделано 37 снимков, по которым обнаружены 17 фактов загрязнений. Все данные экоактивисты передавали инспекторам Минэкологии края. Инспекторы Минэкологии края обследовали 29 водных объектов. В каждом случае выявлены нарушения природоохранного законодательства. По итогам проверок Минэкологии края намерено предъявить иск в суд на предприятия для последующего отзыва лицензий. Кроме того, в Курагинском районе по решению суда приостановлена деятельность артели Енисейзолото. В настоящее время она не работает.