Очевидец помог задержать пьяного водителя на «BMW», устроившего ДТП в Красноярске

Водитель пытался скрыться Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске благодаря очевидцу удалось задержать предполагаемого виновника аварии. Видео с места событий опубликовано в паблике ЧП-Красноярск.

На проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» автомобиль «BMW» врезался во впереди идущий микроавтобус, а после водитель повернул во дворы и попытался скрыться.

Все происходящее снимал видеорегистратор в одной из проезжающих мимо машин. Ее владелец погнался за нарушителем, попутно он позвонил дорожным полицейским и сообщил о случившемся.

За рулем «BMW» оказался 29-летний мужчина, по внешним признакам изрядно выпивший. Алкотестер показал 0,96 промилле. У него не оказалось документов на машину, страховки и водительских прав, их он лишился ранее за пьяную езду.

«Много раз видел его в районе Предмостной. То по встречке ездит, то носится как, бешенный», - написал один из местных жителей в соцсетях.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в отношении нарушителя полицейские составили несколько административных материалов. Также ему грозит и уголовная ответственность за повторную езду в пьяном виде, а также наказание за оставление места ДТП.

В пресс-службе УГИБДД напомнили, что информацию о пьяных за рулем следует сообщать по «Синей линии»: 263-10-19.

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