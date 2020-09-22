Был пьян и нарушил ПДД: в Красноярске водитель «BMW 535» признан виновным в смертельной аварии, в которой погиб его пассажир

Водителю придется больше пяти лет провести в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью

24-летний житель Балахтинского района признан виновным в смертельной аварии. Ему было предъявлено обвинение по статье 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения).

31 октября прошлого года около шести часов утра около пьяный водитель «BMW 535» с двумя пассажирами мчался по улице Свердловская в Красноярске. Скорость машины была около 100 километров в час. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и иномарку занесло. Автомобиль вылетел на газон, где протаранил электроопору. В результате один из пассажиров выпал из окна на тротуар и умер на месте, второй упал на газон и получил тяжелые травмы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения, всего получается 5,2 с учетом присоединения иного приговора - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ.