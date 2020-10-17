В Красноярске закроют дорогу, по которой водители объезжают пробки

Будут установлены соответствующие дорожные знаки Фото: vk.com/krasnoyarskrf

С 24 октября в Центральном районе Красноярска будет закрыт проезд на улице Брянская вдоль гаражного кооператива на улице Писарева. Об этом сообщили в администрации города.

- Это традиционная мера безопасности, - пояснили в мэрии. - Проезд используют водители для объезда. Однако в холода двигаться по нему небезопасно. Поэтому дорога всегда открыта пока на улице сухо и тепло и перекрывается во время возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

Вновь по этому пути можно будет проехать только 16 апреля 2021 года с 20.00 часов.

Водителям рекомендовано учитывать эту информацию при выборе маршрута.

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