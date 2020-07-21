В Красноярске на Южном берегу ларьками перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробки

21 Июль 2020 2020-07-21T06:37:04+03:00

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В микрорайоне Южный берег стеной из ларьков перекрыли дорогу на улице Навигационной. Об этом сообщает телеканал «Енисей».

Стена из ларьков появилась буквально за один день. Местным жителям такое соседство не нравится. Ведь теперь в этом месте ни одна машина не проедет, а этим путем водители часто пользовались, чтобы объезжать пробки. А теперь остался лишь небольшой проход, где могут пройти лишь пешеходы. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, есть еще одна дорога, но на нее ляжет слишком большая нагрузка. Люди уже обратились с жалобой в управляющую компанию и районную администрацию. Известно, что перекрытый участок находится в частной собственности. У организации имеется разрешение на строительство многоэтажных домов в микрорайоне.

Сейчас чиновники разбираются в ситуации и решают, что делать дальше.

- От жителей «Южного берега» на выходных начала поступать информация о том, что некие лица перегораживают проезд по улице Навигационная, - пояснил журналистам Евгений Кутищев, пресс-секретарь администрации Свердловского района Красноярска. - Администрация района запросила у собственника информацию, почему было принято решение о перекрытии данного проезда. Мы ждем ответа на этот вопрос.

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Собственникам дали неделю, чтобы они убрали торговые точки сами. Два владельца так и поступили. Остальные павильоны будут ликвидированы в административном порядке. После демонтажа их отправят на площадку для хранения. Хозяева смогут вернуть свои точки после того, как предоставят документы, подтверждающие право собственности и возместят затраты на снос (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU