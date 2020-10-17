В Красноярске впервые установят новогоднюю елку на Ярыгинской набережной

Сейчас идет обсуждение ледовых городков Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске уже началась подготовка к новогодним праздникам. В официальном паблике городской администрации в соцсетях опубликована информация, что как раз сейчас идет обсуждение эскизов будущих ледовых городков.

Один из эскизов Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в этом году в Свердловском районе оформят 6 елок. Их украсят в скверах Универсиады и «Паниковка», на площади имени Якова Михайловича Свердлова, в микрорайонах Пашенный и Водники. И впервые новогоднюю елку установят на Ярыгинской набережной.

Вот такая красота появится к Новому году Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Главная елка района останется в сквере «Паниковка». Здесь же будет ледовый городок с горками различных уровней для детей и взрослых.

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«Елку купили в 2018 году. Это разовая покупка, но монтаж, демонтаж, обслуживание − это ежегодная процедура. Поэтому сейчас, так как она не у нас на балансе, мы берем ее, грубо говоря, в возмездное пользование. То есть в аренду» (подробнее).