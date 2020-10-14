Почему Красноярск сам у себя берет в аренду новогоднюю елку, самую дорогую в России?

Аренда елки в этом году обойдется в 16 миллионов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год еще не скоро, но новогодние хлопоты уже начались. В частности, Красноярск берет в аренду новогоднюю елку, полностью оплаченную из городского бюджета. Об этом сообщает ТВК.

Напомним, в 2018 году за 55-метровую новогоднюю елку мэрия выплатила из бюджета 51 млн руб., это самая роскошная елка России! Еще почти 11 млн руб. заплатили за световое оборудование и разработку «светодинамических сценариев». То есть красноярская елка стала не только самой высокой в России, но и самой дорогой. На нее даже пришлось брать кредит.

Елку передали «Красноярскгорсвету».

«Елка − это светодинамическая конструкция. При монтаже, демонтаже порядка 20% пикселей нужно менять, ремонтировать. У "Красноярскгорсвета" есть такие специалисты, есть помещения для хранения, есть оборудование, чтобы обслуживать ее. Именно поэтому она находится в "Красноярскгорсвете"», − пояснила «ТВК Красноярск» пресс-секретарь департамента городского хозяйства Красноярска Светлана Трушкова.

В октябре на сайте Госзакупок появился тендер об аренде этой елки за 16 млн руб. Заказчик − Администрация Красноярска, которой принадлежит елка. За что же платить?

«Елку купили в 2018 году. Это разовая покупка, но монтаж, демонтаж, обслуживание − это ежегодная процедура. Поэтому сейчас, так как она не у нас на балансе, мы берем ее, грубо говоря, в возмездное пользование. То есть в аренду. Это так называется, но опять же это комплекс услуг по монтажу, демонтажу. Все делает компания, которая выигрывает в конкурсе», − специалист по связям с общественностью МАУ «ЦРСП» Анастасия Карнаухова.

Законность происходящего будет проверять прокуратура.