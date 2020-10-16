В Красноярском крае в Енисее нашли машину с телами двух рыбаков

В Красноярском крае в реке нашли машину с телами двух рыбаков. Фото: пресс-служба следкома

В Казачинском районе Красноярского края в Енисее нашли внедорожник, а внутри – двух погибших рыбаков. В настоящее время СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ведет доследственную проверку, чтобы установить картину произошедшей трагедии.

Вот что известно предварительно: накануне вечером 15 октября трое жителей села Момотово приехали на рыбалку на Енисей. Автомобиль УАЗ припарковали на обочине дороги. Водитель сел в лодку и уплыл рыбачить. Утром вернулся – а машина почти полностью погрузилась в воду. И товарищи – оба внутри. Одному из них 41 год, второму 48. Мужчина сразу же вызвал на место полицию.

Есть версия, что мужчины уснули в автомобиле и не заметили, как он двинулся с места, скатился с насыпи под горку в воду, спастись они не успели. Точнее станет известно после расследования.

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На юге Красноярского края в Енисее нашли иномарку с двумя телами внутри

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