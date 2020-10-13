На юге Красноярского края в Енисее нашли иномарку с двумя телами внутри

Деревня Сизая. Фото: Дмитрий Грушевой

На юге Красноярского края, в селе Сизая Шушенского района обнаружили страшную находку. О ней сегодня днем, 13 октября, сообщили в полицию местные жители – рыбаки. Она рассказали, что в районе причала на дне Енисея, на глубине примерно трех метров, увидели автомобиль. После того, как машину удалось достать из воды, ее осмотрели. Это была иномарка «Субару», а внутри – тела двух человек.

Опознать их не составило труда. Мужчине-водителю было 73 года, вместе с ним 40-летняя пассажирка, тоже жительница Сизой. Эта женщина с начала октября числилась в розыске, как без вести пропавшая. Ушла из дома 3 октября и с концами. К ее поискам полиция привлекала и волонтеров.

Предварительные причины смерти обоих человек – утопление.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.