С полуночи 1 октября перекроют улицу на правобережье Красноярска

С полуночи 1 сентября перекроют улицу на правобережье Красноярска. Фото: Мария ЛЕНЦ

Улицу Инструментальную в Красноярске перекроют с полуночи 1 октября. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации. Ограничение будет действовать до полуночи 6 октября на Инструментальной (от Красраба до Юности).

Оно необходимо для проведения работ по восстановлению дорожного полотна. Поскольку улица неширокая, к тому же обычно заставлена машинами, во время укладки асфальта участки придется полностью закрыть – попеременно, сначала один квартал, потом другой.

Итак, с 1 до 4 октября отремонтируют участок Инструментальной (от Красраба до Инструментальной,2), а с 4 до 6 октября – Инструментальную (от Юности до Инструментальной,2). На участках будут выставлены временные знаки «Движение запрещено». Объехать можно будет по параллельным улицам.

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