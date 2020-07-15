В Красноярском крае до конца года отремонтируют почти 129 километров дорог

15 Июль 2020 2020-07-15T10:16:51+03:00

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В Красноярском крае запланирован масштабный ремонт дорог. Обозначенные сроки – сделать до конца 2020 года. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора края Александра Усса с новым начальником федерального управления автомобильных дорог «Енисей» Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Андреем Андреевым. Главный предмет разговора - реализация планов по строительству, реконструкции и содержанию федеральных дорог «Енисей» и «Сибирь». Отдельно затронули тему строительства обхода городов Канска и Ачинска.

По программе дорожных работ в 2020 году в крае предполагается привести в нормативное состояние 128,9 километров автодорог, в том числе 601,6 метров искусственных сооружений - мостов, водопропускных труб. На эти цели будет выделено 5,9 миллиардов рублей. Государственные контракты заключены, подрядчики уже приступили к работе.

Ремонт планируется завершить к концу годаФото: Мария ЛЕНЦ

- Для Красноярского края автотрассы являются дорогой жизни в полном смысле этого слова, - сказал Александр Усс. - От их качества во многом зависит и самочувствие людей, и развитие экономики. Наш регион - лидер по протяженности автодорог, и по их качеству мы выглядим достаточно убедительно. Но нам есть над чем работать – например, в части создания комфортного придорожного сервиса. Считаю, что развитие дорожной сети и поддержание ее на должном уровне является одной из важных составляющих наших общих усилий.

ИСТОЧНИК KP.RU