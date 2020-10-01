В Центр реализации соцпроектов на Татышеве пришли с обысками. Фото: Мария ЛЕНЦ

К руководству «Татышев-парка» в Красноярске пришли с обысками. Как сообщили наши коллеги с телеканала «Прима» (со ссылкой на очевидцев), на месте работают следователи.

Изымают необходимую документацию. Пока официальных комментариев от представителей силовых ведомств нет.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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