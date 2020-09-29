«Ни жена, ни он не имели доступа»: у задержанного Анатолия Быкова с VIP-счета в Красноярске похитили больше миллиона рублей

Сам Анатолий Быков подозревается в нескольких преступлениях Фото: Мария ЛЕНЦ

У задержанного бизнесмена и политика Анатолия Быкова с VIP-счета похитили больше миллиона рублей. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров. В тот день супруга его подзащитного пришла в отделение банка в центре Красноярска, которое обслуживает VIP-клиентов. Она получила выписку по движению средств. И тогда выяснилось, что еще летом кто-то перевел деньги со счета, находящегося в тот момент под арестом Быкова в Москву, где их обналичили. Соответствующий документ ей показала сотрудница отделения.

Через адвоката соответствующее заявление было передано в полицию Фото: Мария ЛЕНЦ

- В пятницу вечером (Прим. Ред. - это было 25 сентября) мы получили возможность понимать, что происходит с движением денежных средств на лицевых счетах Анатолия Петровича в финансово кредитных учреждениях, - пояснил адвокат «Комсомольской правде» - Красноярск. - Ни сам Быков, ни его жена в этот период доступа к счетам не имели, деньги они снимать по карточке не могли. Телефон, с которого можно было зайти в «Банк Онлайн», изъяли следователи 7 мая при задержании. Только в сентябре его вернули супруге. В общей сложности за это время сняли сумму, превышающую один миллион рублей.

По словам Алексея Прохорова, в банке сейчас по поводу случившегося проводится проверка. Также на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого подано заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в похищении денег.

Сам Анатолий Быков летом находился под арестом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Напомним, что бывший депутат Законодательного Собрания Красноярского края Анатолий Быков был арестован 7 мая 2020 года по подозрению в причастности к организации заказного убийства двух человек. И не только. Ему вменяют еще несколько преступлений - «Руководство преступным сообществом», «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору». А недавно ему инкриминировали новое убийство по найму. По версии следствия Быков может быть заказчиком еще одной расправы – 15-летней давности.

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