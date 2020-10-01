2 октября в Красноярске и крае завоют сирены. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В пятницу, 2 октября, в Красноярске и крае будут выть сирены. Это проверка системы оповещения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Учебные сирены включат с 10.30 до 11.05 (по местному времени). В этот время в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне пройдет мониторинг системы оповещения с перехватом телеканалов, радиостанций, громкой связи в ТЦ и автобусах.

Жителей просят не поддаваться панике. Такие проверки запланированы во всех регионах страны.

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По данным главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, радиус опасной зоны при взрывах в карьере Торгашинского месторождения - 550 метров (подробнее).